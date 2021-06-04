Москва, , 13:04 — REGNUM Сегодня, 4 июня, цены на нефть с открытия торгов прибавляют 0,5%, торгуясь вблизи нового двухлетнего максимума в $72,00 за баррель Brent, который был достигнут 3 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Нефтяной рынок, мог бы забраться и повыше, но на пути к отметке в $73,00 за баррель Brent появилась преграда из растущих опасений инвесторов относительно сворачивания ФРС программы выкупа активов на $120 млрд. в месяц.

Парадоксально, но триггером ухудшения настроений стала предварительная позитивная статистика по американскому рынку труда.

Так называемый NonFarm Payrolls от агентства ADP, показал рост количества рабочих мест в несельскохозяйственного сектора США в мае, сразу на 978 тыс.

Огромная цифра, которая в комплексе с рекордной за последние 12 лет годовой инфляцией в США в 4,2%, практически обязывает ФРС начать ужесточать денежно-кредитную политику, но лишь при условии, что официальные данные подтвердят расчеты агентсва ADP.

Федеральное бюро статистики труда США опубликует свой отчет за май сегодня, 4 июня, в 15−30 по мск, что повышает риски снижения цен на нефть во второй половине дня.

Очень важным в этом контексте становится дневной торговый диапазон $71,00−72,00 за баррель Brent, потому что для продолжения роста к отметке в $73,00 за баррель, ни в коем случае нельзя падать ниже его нижней границы.

В противном случае, пробой $71,00 за баррель, запустит сценарий более глубокого снижения к $68,50 по нефти марки Brent», — считает эксперт.

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