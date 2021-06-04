Ялта, Крым, , 13:02 — REGNUM Помощник главы администрации города Ялты арестована по решению суда, об этом сообщили 4 июня в пресс-службе Ялтинского горсуда.

Чиновница обвиняется в совершении действий, выходящих за пределы её полномочий, с причинением тяжких последствий. По решению суда, в СИЗО она останется до 2 августа 2021 года.

Имя арестованной сотрудницы администрации Ялты в суде не назвали. Не уточняются и подробности уголовного дела. Вместе с тем, по данным «Крыминформа», речь идёт о бывшем главном архитекторе города. Она обвиняется в совершении незаконных действий, в результате которых муниципальные земли, на которых располагаются леса, были отданы под застройку.