Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Кремле не знают, о каком российском олигархе идёт речь в заявлении белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который накануне рассказал о причастности некоего российского бизнесмена к финансированию телеграм-канала Nexta. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, мы не знаем. Я не знаю, о каком бизнесмене [идёт речь]», — сказал Песков.

Он не исключил, что информацию об имени данного лица необходимо спрашивать «у белорусской стороны».

Роман Протасевич заявил, что некий российский олигарх регулярно перечислял денежные средства телеграм-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Он не исключил, что «бизнесмен из РФ» делал это в обмен на публикацию определённой информации.