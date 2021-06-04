Чита, , 13:02 — REGNUM Забайкальские власти обнародовали сумму средств, перечисленных в мае 2021 г. в качестве страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Как пояснила 4 июня глава краевого минфина Вера Антропова, на указанные цели направлено более 607 миллионов рублей.

По её словам, всего за первые пять месяцев 2021 года на эти цели потрачено свыше трёх миллиардов рублей. Также известно, что в мае неработающие жители края получили 72 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта уровень безработицы в Забайкалье состоял 3,9%, а безработных насчитывалось более 20 593 человек.

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