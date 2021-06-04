Москва, , 13:00 — REGNUM Текущий политический сезон серьезно отличается от предыдущих — многим процессам в стране помешала пандемия. Вместе с тем именно борьба с коронавирусом заставила многих людей, в том числе не имеющих отношение к политике, изменить взгляды на жизнь и обратить внимание на тех, кому нужна помощь и забота. Добровольцы, волонтеры, социальные работники и медики стали героями своего времени — они показали профессионализм, бескорыстность и реальное желание помогать людям, считают наблюдатели.

С начала пандемии функции по объединению и координации усилий волонтеров, а также поддержке самих добровольцев, взяли на себя «Единая Россия» и ОНФ. Они прошли пик пандемии и вместе вступили в избирательный цикл, где первым испытанием стало предварительное голосование. Широкая «палитра» кандидатов «от земли», в числе которых было много представителей ОНФ, и удобный формат волеизъявления — предварительное, в том числе и электронное голосование — сделали процедуру самой массовой: в этом году свой выбор сделали более 12 миллионов человек.

«Масштабность вовлечения избирателей, политически активных жителей в целом работает на повестку «Единой России». Мы увидим в ходе избирательной кампании в Госдуму большое количество новых, «свежих» лиц. Сначала они будут в статусе кандидатов в депутаты, затем пройдут суровую школу всех электоральных процедур, станут депутатами и улучшат «качество» нашего политического представительства», — сказал директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Победитель предварительного голосования, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии, депутат регионального Заксобрания Анна Лопаткина обратила внимание на удобство для избирателей процедуры, проходившей и в онлайн-формате, и очно.

«Использование новой формы, мне кажется, было большим переломным моментом в сознании людей. И партия выступила тут локомотивом, запустив цифровизацию и себя, и избирательного законодательства. Это само по себе полезно для страны», — сказала она.

Простой и удобной для избирателей назвала процедуру и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, директор областной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, тоже победитель предварительного голосования Луиза Носкова.

«Это очень важно, потому что люди смогли для себя выбрать наиболее удобную форму голосования. Я благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру, — сказала она, подчеркнув, что и дальше намерена заниматься делом, которому посвятила большую часть своей жизни.

«Задача спортивных учреждений — не просто воспитывать будущих чемпионов, но и делать из ребенка всесторонне развитую личность, человека, который будет приносить потом пользу обществу. Я думаю, что мой опыт можно транслировать на федеральный уровень и на другие регионы, и готова работать», — сказала общественница.

Одним из главных слагаемых успеха кандидатов предварительного голосования, несомненно, стала близость предлагаемых инициатив людям. Один из победителей процедуры в Воронежской области — Игорь Кастюкевич, занимающий должность замруководителя исполкома ОНФ и возглавляющий «фронтовую» «Молодежку», пошел к избирателям с темой, в которой он «варится» не первый год. Вопросам поддержки молодежи он намерен уделять основное внимание и в Госдуме, в случае победы на выборах.

«Я планирую работать с молодежью, как делаю это и сейчас. Одновременно буду продолжать заниматься историей с незащищенными группами населения: одинокими пенсионерами, многодетными, ветеранами и детьми Великой Отечественной войны. Третье направление, которое я не буду отпускать — это помощь и содействие людям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций», — поделился Игорь Кастюкевич.

Отстаивать интересы каждого простого человека — такую цель поставила перед собой Жанна Рябцева, занявшая одну лидирующих позиций в списке победителей в Свердловской области. Сегодня она — руководитель регионального исполкома ОНФ, а не так давно работала на местном производственном предприятии, пройдя путь от инженера до заместителя гендиректора. Важно и на политическом поле сохранять связь с «землей», с людьми, считает она. Пандемия коронавируса, по ее словам, помогла многим людям посмотреть на жизнь под другим углом.

«Это был очень серьезный вызов. И людям было важно видеть, где ты в это время был и чем ты занимался: сидел ли ты просто дома или садился в автомобиль и ехал к людям, привозил продукты, оказывал другую помощь. Люди на это обращают внимание. И они хотят, чтобы кандидаты к ним шли с открытым забралом: чтобы была готовность к диалогу, чтобы не было «забронзовелости», чтобы помнили про чаяния и нужды человека», — уверена она.

Быть ближе к людям — один из принципов, с которым пошел на предварительное голосование эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. В ходе участия в процедуре он провел не один десяток встреч с людьми, выслушал не одну жалобу.

«Это очень большая ответственность. Ты смотрел людям в глаза, они поддержали тебя, проголосовали и обмануть их ожидания нельзя. Чтобы решать проблемы людей, исполнительной и законодательной властям надо лучше взаимодействовать, лучше слышать друг друга», — сказал он, подчеркнув, что участие в предварительном голосовании позволило ему заранее погрузиться в работу с потенциальными избирателями.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка составила 12 млн избирателей, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Президент Владимир Путин 2 июня на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании, отметил серьезное обновление списка кандидатов в Думу от «Единой России».

Он подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов. Тем самым, по словам, Владимира Путина, партия подтверждает, что не боится внутренней конкуренции.