Москва, 4 июня 2021, 13:00 — REGNUM Текущий политический сезон серьезно отличается от предыдущих — многим процессам в стране помешала пандемия. Вместе с тем именно борьба с коронавирусом заставила многих людей, в том числе не имеющих отношение к политике, изменить взгляды на жизнь и обратить внимание на тех, кому нужна помощь и забота. Добровольцы, волонтеры, социальные работники и медики стали героями своего времени — они показали профессионализм, бескорыстность и реальное желание помогать людям, считают наблюдатели.
С начала пандемии функции по объединению и координации усилий волонтеров, а также поддержке самих добровольцев, взяли на себя «Единая Россия» и ОНФ. Они прошли пик пандемии и вместе вступили в избирательный цикл, где первым испытанием стало предварительное голосование. Широкая «палитра» кандидатов «от земли», в числе которых было много представителей ОНФ, и удобный формат волеизъявления — предварительное, в том числе и электронное голосование — сделали процедуру самой массовой: в этом году свой выбор сделали более 12 миллионов человек.
Победитель предварительного голосования, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии, депутат регионального Заксобрания Анна Лопаткина обратила внимание на удобство для избирателей процедуры, проходившей и в онлайн-формате, и очно.
Простой и удобной для избирателей назвала процедуру и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области, директор областной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, тоже победитель предварительного голосования Луиза Носкова.
Одним из главных слагаемых успеха кандидатов предварительного голосования, несомненно, стала близость предлагаемых инициатив людям. Один из победителей процедуры в Воронежской области — Игорь Кастюкевич, занимающий должность замруководителя исполкома ОНФ и возглавляющий «фронтовую» «Молодежку», пошел к избирателям с темой, в которой он «варится» не первый год. Вопросам поддержки молодежи он намерен уделять основное внимание и в Госдуме, в случае победы на выборах.
Отстаивать интересы каждого простого человека — такую цель поставила перед собой Жанна Рябцева, занявшая одну лидирующих позиций в списке победителей в Свердловской области. Сегодня она — руководитель регионального исполкома ОНФ, а не так давно работала на местном производственном предприятии, пройдя путь от инженера до заместителя гендиректора. Важно и на политическом поле сохранять связь с «землей», с людьми, считает она. Пандемия коронавируса, по ее словам, помогла многим людям посмотреть на жизнь под другим углом.
Быть ближе к людям — один из принципов, с которым пошел на предварительное голосование эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. В ходе участия в процедуре он провел не один десяток встреч с людьми, выслушал не одну жалобу.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Явка составила 12 млн избирателей, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Президент Владимир Путин 2 июня на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании, отметил серьезное обновление списка кандидатов в Думу от «Единой России».
Он подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов. Тем самым, по словам, Владимира Путина, партия подтверждает, что не боится внутренней конкуренции.