Москва, , 13:00 — REGNUM В ходе сессии 3 июня доллар в моменте уходил к новым минимумам середины марта на отметке 72.86 руб., но так и не подтвердил пробой уровня 73 руб., вернувшись на положительную территорию по итогам торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 4 июня, котировки удерживаются над этой отметкой, сохраняя бычий уклон на внутридневных графиках.

Рублю не удалось удержаться на свежих максимумах из-за повсеместного роста доллара, который последовал в ответ на благоприятную статистику по рынку труда США.

Игроки показали довольно бурную реакцию через призму предстоящего ключевого отчета по американской занятости, который будет опубликован позднее 4 июня.

Широко ожидается, что после слабого апрельского прироста, в мае экономика создала более 600 тыс. рабочих мест, и если результат превысит прогноз, доллар с новыми силами рванет на север по всему спектру рынка.

Для нашей валюты такой сценарий чреват ослаблением по итогам торговой недели. В частности, если пара закроется над отметкой 73,20 руб., доллар окажется в плюсе. При этом, если USD продолжит укрепляться, нефть рискует скорректироваться вниз, что только добавит негатива для рубля.

В целом же доллар/рубль остается в рамках консолидационного диапазона, но тенденцией дальнейшего смещения его нижней границы.

Пара Евро/рубль, которая сейчас борется за область 88,60 руб., может уйти под зону поддержки 88,50 руб. до конца торгового дня, считает эксперт.

Читайте также: Рубль поддерживают два важных фактора