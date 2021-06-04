Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В Южной Осетии готовы к тому, чтобы отразить возможную атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Грузии. Об этом 4 июня заявил в интервью ТАСС югоосетинский президент Анатолий Бибилов, находясь на Петербургском экономическом форуме.

Бибилов ответил на вопрос, обращался ли Цхинвал к Москве с просьбой принять меры в связи с участившимися случаями нарушения границы грузинскими беспилотниками. Президент заявил, что на границе есть эффективные средства для борьбы с этим.

«Есть все возможности для того, чтобы локализовать или пресечь попытки пересечения границы беспилотниками. Какой-то угрозы или возможного развития события по аналогии нагорнокарабахскому конфликту у нас, конечно, невозможно», — сказал Бибилов.

Стоит отметить, что пресс-служба Южного военного округа Минобороны России периодически сообщает, что российские военнослужащие на учениях отрабатывают как уничтожение БПЛА, так и их использование.

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