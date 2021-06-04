Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Запад вряд ли введёт санкции против газопровода «Ямал — Европа», который идёт через Белоруссию, так как это будет равносильно «выстрелу в ногу». Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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«Мне кажется, это будет выстрел в ногу самим себе. Это транзитный газопровод, проходящий по территории Белоруссии, он обеспечивает поставки газа в первую очередь для европейских потребителей», — сказал Новак.

Он отметил, что каждый год этот газопровод поставляет в Европу более 30 млрд кубометров газа, санкции в отношении него нецелесообразны. Это один из ключевых газопроводов, и вряд ли в западных странах примут такого рода решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» предложил 24 мая министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Таким образом он отреагировал на инцидент с экстренным приземлением самолета компании Ryanair в Минске.

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