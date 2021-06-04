4 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 16:54 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение Копенгагена отозвать санкцию на строительство трубопровода Baltic Pipe (Норвегия — Дания — Польша) по сухопутному датскому участку застигло врасплох Варшаву. Напомним, что Датское агентство по охране окружающей среды 21 июля 2019 года дало свое согласие на реализацию проекта, но 31 мая сего года Апелляционный комитет забрал его обратно. Поводом называется необходимость провести дополнительные исследования влияния трубопровода на некоторые виды мышей и нетопырей.

Baltic Pipe — это труба, строительство которой правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) позиционирует как «большой успех» в деле отказа от «русского газа», диверсификации потоков и один из важнейших элементов задуманного Варшавой национального газового хаба «Северные ворота». После долгих рассмотрений и согласований 30 апреля сего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало реализации проекта. Но почему тогда Копенгаген не провел дополнительные консультации со своим польским партнером, если вдруг сейчас датчан так озаботили проблемы окружающей среды? Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире правительственного телеканала TVP заявил, что в настоящее время «польские службы, занимающиеся этим вопросом, анализируют эту ситуацию», которая оказалась «неожиданностью». При этом звучат обвинения в адрес России. По словам сенатора от PiS Влодзимежа Бернацкого, в «случае с Baltic Pipe и «Северным потоком — 2» решения носят чисто политический и стратегический характер». Комментируя в эфире Polskie Radio 24 инициативу обратиться в Суд Европейского союза с требованием запретить строительство «Северного потока — 2», Бернацкий подчеркнул:

«С точки зрения Польши такие действия были бы полностью оправданы. Напомним, однако, что Германия благодарна русским за согласие на объединение их страны. Они сделают все, чтобы их поддержать. Оказывается, самая ценная страна в мире — это Российская Федерация. Президент США, канцлер Германии и президент Франции любой ценой умиротворяют Путина. Мы должны принять все возможные меры».

Трубопровод Baltic Pipe Lemiel

Иными словами, Варшава допустила стратегические ошибки, не просчитав геополитические изменения. Причем это касается не только российского направления, но и американского с немецким. «Право и Справедливость» несколько лет назад поставила всё на президента США Дональда Трампа. Польские политики сумели подобраться к Трампу через еврейское окружение, в частности зятя президента Джареда Кушнера. Но после того, как выборы в прошлом году выиграл Джо Байден, Кушнер оказался не у дел. А сегодня в ситуации, когда в Израиле есть все шансы на появление правительства Нафтали Беннета, польская газета Rzeczpospolita прогнозирует, что новый кабинет «может стать большой проблемой для Польши». С бесконечными претензиями, обвинениями во всех грехах — от «раскола» Европейского союза в интересах Москвы до «невыплаты репараций» за Вторую мировую войну — столкнулся Берлин. Практически замороженными оказались польско-российские отношения. В последнее время сильнейшие удары Варшава стала получать от Минска, после того, как ввязалась в попытку насильственной смены власти в Белоруссии.

Джаред Кушнер с семьёй Трампов. 2016 Max Goldberg

Теперь запущенные PiS бумеранги возвращаются обратно. Как отмечает российский эксперт-американист Дмитрий Дробницкий, «судя по всему, германская делегация, отправившаяся в Вашингтон, не только договорилась с главным по климату Джоном Керри и министром энергетики США Дженнифер Грэнхольм о «Северном потоке — 2», но и пробила ликвидацию параллельных проектов трубопроводов. Польше теперь приходится только зализывать раны. Вместе с тем никто уже не печется об украинском транзите — походу, этот бизнес-проект закрыт». Это подвешивает не только ранее озвученные проекты польско-американской кооперации по СПГ и строительству АЭС в Польше, но и ставит под вопрос стратегически важную для Варшавы концепцию так называемого восточного фланга НАТО, где она видела себя опорной точкой. Не исключено, что во время саммита Североатлантического альянса в Брюсселе, который запланирован на 14 июня и куда намерен отправиться Байден, американский президент откажется встречаться с польским коллегой, ограничившись общим фотографированием. А дальше может встать вопрос о пересмотре Вашингтоном прежних решений о размещении американского военного контингента в Польше.

Нельзя не сказать, что перемены геополитической ситуации в Варшаве не чувствовали. Но реакция правящей партии была странной. Она решила найти себе новых партнеров, когда президент Дуда отправился в Турцию, а министр иностранных дел Збигнев Рау — в Китай. «Право и Справедливость» вдруг «полюбила» эти страны, видимо, в расчете, что сможет прислониться к Анкаре и Пекину и, пользуясь их ресурсом, добиться привлечения к себе внимания. Но великие державы в отношении стран второго-третьего порядка, которой является Польша, так политику не ведут. В итоге Варшава сейчас оказывается в одной компании с Киевом, который сам балансируется на грани политического выживания. Как заявляет замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, попытки заблокировать Baltic Pipe «опасны для Польши, Украины и соседних стран». А какие еще «соседние страны», кроме Варшавы и Киева, так считают? В результате оставшаяся в геополитическом одиночестве PiS может столкнуться с досрочной утерей власти. Не случайно на днях оживился главный оппонент правящей партии, экс-премьер Польши, ныне председатель Европейской народной партии Дональд Туск, сообщивший, что он готов «принять любое решение, чтобы помочь переломить опасный для Польши ход событий».

Кумир «Права и Справедливости» маршал Пилсудский, будь он сегодня жив, в этой ситуации сконцентрировал бы всю внешнюю политику в своих руках и возглавил МИД. А что будет делать руководитель правящей партии Ярослав Качиньский? Власть начинает утекать у него из рук, как песок.