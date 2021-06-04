Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Работа по организации встречи лидеров «нормандской четверки» продолжается «очень-очень вязко». Об этом 4 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

«Все стороны согласны, что должны продолжать свою нелегкую работу», — сказал представитель Кремля. Вместе с тем он отметил отсутствие подвижек в этом вопросе.

Негативное влияние на организацию встречи оказывает настрой Киева на замену Минских договоренностей, сказал Песков. Он напомнил, что с реализацией предыдущих договоренностей также были проблемы.

Ранее в МИД Германии заявили, что основой по урегулированию конфликта на востоке Украины является полная реализация Минских договоренностей.

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