Москва, , 12:51 — REGNUM Минфин РФ принимает решение полностью отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ещё раньше долю доллара в резервах свёл к минимальному уровню около 20% и Центральный банк, скорее всего, эту величину ЦБ станет и дальше сокращать, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Будет ли всё это иметь практические последствия для обычных граждан, предпочитающих сегодня по-прежнему копить в американской валюте? И стоит ли людям опасаться за свои доллары на банковских счетах?

Государство защищает себя сегодня от любых, пусть даже чисто умозрительных пока неприятностей, то есть на всякий случай, бережёт свои накопленные резервы от недружественных шагов других стран и поступает совершенно логично.

Но никому и ни в какой Америке, конечно же, нет дела до долларовых счетов коммерческих частных банков или тем более до личных валютных сбережений российских граждан.

Поэтому у правительственного Фонда национального благосостояния могут быть одни планы, а у каждого конкретного человека в России — другие, или точнее свои собственные валютные предпочтения.

Личное дело каждого, хранить ли имеющиеся накопления в рублях, долларах, евро, юанях, в гособлигациях, слитках, электронном золоте или же в акциях российских или крупнейших мировых компаний.

На фактическую способность государственных или коммерческих банков обслуживать и дальше долларовые счета граждан, при необходимости выдавая им на руки наличную валюту или проводя их платежи в долларах за рубеж, никоим образом не скажется факт изменения структуры резервов ЦБ или Фонда национального благосостояния, вплоть до полного их отказа держать в долларах государственные средства.

Пусть угрозы заморозки долларовых правительственных счетов или отключения России от международных платёжных систем и остаются на сегодня больше в воображении политиков и бизнесменов, однако почему бы властям действительно лишний раз не подстраховаться, заодно и показав всему миру свою финансовую независимость от долларовых схем?

Тем более что главные наши торговые и инвестиционные партнёры — уж явно не США, а для всех остальных принять платёж в юанях или в евро абсолютно не проблема, часто даже удобнее. А при возникновении почему-либо острой необходимости для правительственных нужд оплатить что-то именно в долларах, у управляющих резервами ФНБ не отнимет много времени процесс обмена в доллары из другой валюты или продажи требуемой части накоплений в золоте по текущим рыночным ценам.

Точно так же, просто проконвертировать свои заначки из любой другой валюты в доллары, смогут в любой момент и российские частные банки, если на доллары со вкладов в какой-то момент возникнет у граждан ажиотажный спрос.

Вряд ли можно всерьёз моделировать и ситуацию, при которой банк попросит человека «добровольно, в порядке трудовой дисциплины» получить свой вклад назад рублями вместо долларов.

В крайнем случае, при временной нехватке средств, вкладчика попросят несколько дней подождать, либо теоретически предложат альтернативу в виде тех же евро. Мало того, будущий курс конвертации что евро или юаней в доллары, что золота в любую из перечисленных валют, скорее всего окажется более выгодным в последующие годы.

Работа печатного станка Федрезерва идёт на максимуме за много лет и останавливаться не собирается, долларовая денежная масса становится все более разбавленной, снижая покупательную ценность доллара по отношению к другим валютам, что находит выражение в многомесячном тренде на ослабление доллара в мире.

Краткосрочно или в горизонте двух-трёх месяцев, На международном валютном рынке происходят, конечно, откаты, сопровождающиеся временным укреплением доллара, но по мере ухода от рисков усугубления пандемии, параллельного восстановления экономик на разных континентах, смысла прибегать к защитным функциям доллара видят и всё меньше частных инвесторов.

Другие валюты ничем не хуже и на горизонте в два-три года способны прибавить больше стоимости, чем доллар, и в мире и в России, если предполагать, допустим, дальнейшее ослабление рубля.

Хотя умеренное укрепление российской валюты выглядит фундаментально даже более вероятным, за счёт высоких мировых цен на наши экспортные статьи доходов — нефть и металлы, но такие ожидания, разумеется, верны лишь при условии отсутствия новых масштабных антироссийских санкций, чего никто гарантировать нам не может.

Поэтому держать порядка 30−50% накоплений в валюте для российских граждан по-прежнему нормальная разумная стратегия, но даже опыт взбалмошного 2020 года показал: курс евро к рублю был меньше подвержен колебаниям вверх-вниз и стабильно высок, если сравнивать его с куда более сильными скачками курса доллара к рублю, и в последнее время доллар в России после временных подорожаний дешевел потом «обратно» чаще, чем евро.

Юань и вовсе находится на трёхлетних максимумах по отношению что к доллару, что к евро, но юань среднесрочно менее стабилен и предсказуем из-за особенностей непростых торговых отношений Китая с США.

Сбережения же в евро выглядит предпочтительнее по соотношению риска, качества и дохода, и сам я, например, давно размещаю валютную часть своих сбережений в евро, а не в доллары.

Также наиболее надёжной защитой от глобальных всплесков инфляции как в Европе, так и в США, уже много лет считаются не национальные валюты, а электронные контракты в золоте, которые вполне доступны на инвестиционных счетах и российским гражданам.

Так что получается, что именно с точки зрения инвестиционной целесообразности, а не абстрактных санкционных страхов, в какой-то мере идея копирования валютной стратегии ЦБ и правительства гражданами выглядит вполне оправданной. Хотя, разумеется, у каждого нас есть и будет в этих вопросах своё личное мнение и сохраняются свои привычки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям России рекомендовали не продавать доллары после того, как Минфин объявил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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