Белгород, , 12:54 — REGNUM Посылку с наркотиками с Украины задержали сотрудники Белгородской таможни. Запрещённые вещества были замаскированы под почтовые марки, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе ведомства.

Международное почтовое отправление предназначалось 19-летнему жителю Белгорода. Отправитель тщательно подготовился к пересылке и замаскировал синтетический наркотик.

«С целью сокрытия незаконного перемещения наркотическое средство было нанесено на перфорированные цветные картинки, стилизованные под почтовые марки», — пояснил заместитель начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков белгородской таможни Дмитрий Соклаков.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере дохода осуждённого за период до пяти лет.