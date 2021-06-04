Белгород, 4 июня 2021, 12:54 — REGNUM Посылку с наркотиками с Украины задержали сотрудники Белгородской таможни. Запрещённые вещества были замаскированы под почтовые марки, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе ведомства.
Международное почтовое отправление предназначалось 19-летнему жителю Белгорода. Отправитель тщательно подготовился к пересылке и замаскировал синтетический наркотик.
В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере дохода осуждённого за период до пяти лет.