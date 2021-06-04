Уфа, , 12:51 — REGNUM Заморозки до —2°С ожидаются в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в некоторых районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность. Ночью 5 июня в некоторых районах ожидаются небольшой дождь и заморозки, на дорогах может быть туман, видимость до 1000 метров.

«В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Температура воздуха в регионе днем 25 и 26 июня может подняться до 25 °C.

Сотрудники спасательного ведомства предупреждают, что при заморозках повышается вероятность возникновения бытовых пожаров, поскольку увеличивается эксплуатация электронагревательных приборов и используется печное отопление.