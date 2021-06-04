Красноярск, , 12:50 — REGNUM В Красноярске по результатам рассмотрения поступивших из краевого УФСБ материалов возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката региональной коллегии адвокатов «Содружество». Как сообщили ИА REGNUM 4 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, он подозревается в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По предварительной версии следствия, с декабря 2020 года по июнь 2021 года адвокат в ходе неоднократных личных встреч сообщал клиенту ложные сведения о наличии у него договоренности с должностными лицами надзорного ведомства. Должностные лица за 5 миллионов рублей якобы могли посодействовать в назначении последнему более мягкого наказания по уголовному делу о мошенничестве. В настоящее время это дело рассматривает суд.

На самом деле какой-либо договоренности у подозреваемого не было. Деньги он планировал забрать себе. 3 июня сотрудники УФСБ задержали адвоката при получении части денег — 3 млн рублей.

Подозреваемый признал свою вину в полном объёме. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае задержаны главный и ведущий бухгалтеры районного отдела полиции. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве.

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