Забайкальск, Забайкальский край, , 12:49 — REGNUM Несмотря на то, что грузоперевозки через МАПП Забайкальска увеличились на 30%, проблемы с пропуском до конца не решены. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы правительства Забайкалье, опубликованного 4 июня. Там сообщается, что власти региона совместно с Народным правительством Маньчжурии реализует план по увеличению количества пропускаемых российских грузовых транспортных средств на территорию КНР через МАПП Забайкальск-Маньчжурия.

Как сообщили в министерстве планирования и развития региона, пропуск транспортных средств по-прежнему осуществляется строго по спискам, формируемым китайской стороной.

«Китайская сторона продолжает формировать списки, по которым и осуществляется пропуск транспорта. Здесь учитывается наличие груза на складе и его готовность к отправке. Информация по свободному пропуску транспортных средств на территорию Китая, которая ранее неофициально была распространена среди перевозчиков, не соответствует действительности», — сообщил заместитель министра планирования и развития Станислав Матвеев.

Одним из вариантов решения проблемы специалистам видится использование крупными перевозчиками схемы, при которой тягач заезжает на территорию КНР с порожним прицепом и забирает свой груженный, оставленный днем ранее, так называемая схема «Один тягач — много прицепов».

«Убедительная просьба ко всем водителям и перевозчикам придерживаться установленного списка, следовать очередности, соблюдать общественный порядок», — добавил заместитель министра планирования и развития.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 июня 2021 года более 200 грузовых транспортных средств стоит на границе с Китаем на МАПП «Забайкальск». Также известно, что на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза.

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