Ульяновск, , 12:49 — REGNUM В Ульяновской области произошло ещё несколько небольших возгораний сухой травы, которые удалось быстро ликвидировать. Такие данные приводит ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, за последние сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение сухой травы. Больше всего палов сухой травы потушено в Ульяновске — четыре, ещё два — в Карсунском районе.

За последние сутки общая площадь, пройденная огнём, превысила 0,22 гектара.

Новых лесных пожаров и термических точек в Ульяновской области не зарегистрировано.

Ранее ульяновские власти заявляли, что регион один из первых в Поволжье завершил работы по лесовосстановлению. Наибольшие объёмы выполнены на арендуемых участках лесного фонда Барышского лесничества (430,5 га). В настоящее время в области приступили к проведению агротехнических уходов за лесными культурами.