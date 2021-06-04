Сеул, , 12:49 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 4 июня встречу с делегацией сенаторов США, с которыми обсудил альянс Сеула и Вашингтона, ситуацию на Корейском полуострове, а также другие региональные и глобальные вопросы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в состав американской делегации вошли: Тэмми Дакуорт, Дэн Салливан и Крис Кунс.

В ходе встречи законодатели отметили важность альянса, а также сообщили о намерении поддержать его развитие в будущем.

Чон Ый Ён попросил членов Конгресса США проявить больший интерес к вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, а также попросил поддержать южнокорейские компании, вышедшие на рынок Соединённых Штатов.