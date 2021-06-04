Бишкек, , 12:46 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии вызвало посла Таджикистана и вручило ему ноту протеста в связи с целенаправленным проникновением таджикских военнослужащих и военной техники на киргизскую территорию в Чон-Алайском районе Ошской области.

Главе таджикского диппредставительства указали на то, что Таджикистан нарушает все ранее достигнутые с Киргизией договоренности по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы и протокол рабочей встречи представителей министерств обороны двух стран от 1 мая 2021 года.

В киргизском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что делая это Таджикистан «совершает очередные провокационные действия, которые неизменно ведут к эскалации ситуации в приграничье двух государств».

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Отмечено, что несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Таджикистана не отвечают и не выходят на связь, избегая тем самым возможностей проведения переговоров для снятия напряженности.

«Киргизская сторона, в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации в приграничных районах двух государств, потребовала от таджикской стороны демонтировать из местности «Унжу-Булак» установленные контейнеры, отвести стянутые силы военнослужащих и военизированной техники», — резюмирует МИД Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.

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