Париж, , 12:40 — REGNUM С 9 июня для прибытия во Францию граждане Европейского союза, которые привиты против COVID-19 вакциной, разрешенной к применению в Европейском союзе, не обязаны сдавать ПЦР-тесты, чтобы доказать, что у них нет COVID-19. Как 4 июня сообщает Ouest-France, об этом заявил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

Жан-Батист Джеббари «Цель французских властей — это добиться взаимности в этом вопросе. То есть когда вы едете в Грецию, Греция признает французский сертификат о наличии вакцины против COVID-19 и наоборот. Мы уверены в эффективности и эквивалентности органов здравоохранения в Европейском союзе».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эммануэль Макрон заявил, что из-за пандемии коронавируса граждане Франции должны провести летний отдых внутри страны.

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