Париж, 4 июня 2021, 12:40 — REGNUM С 9 июня для прибытия во Францию граждане Европейского союза, которые привиты против COVID-19 вакциной, разрешенной к применению в Европейском союзе, не обязаны сдавать ПЦР-тесты, чтобы доказать, что у них нет COVID-19. Как 4 июня сообщает Ouest-France, об этом заявил министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Эммануэль Макрон заявил, что из-за пандемии коронавируса граждане Франции должны провести летний отдых внутри страны.
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