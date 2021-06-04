Киев, , 12:41 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщило 4 июня информационное агентство УНИАН.

Журналисты сообщили, что Порошенко вошёл в здание спецслужбы, его адвокат Илья Новиков сказал, что пока не будет давать никаких комментариев.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что может применить к Порошенко принудительную доставку на допрос, если тот будет игнорировать повестки.

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