Рим, , 12:40 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представит осенью 2021 года новый кроссовер Pulse. Об этом сообщает издание Autocarindia.

Первоначально новинка будет представлена на авторынке Южной Америки, а затем появится на глобальном рынке.

Новый кроссовер от Fiat первоначально был известен под названием Project 363. Свое нынешнее наименование модель получила путем онлайн-голосования, проводимого в начале 2020 года.

Построен кроссовер на «тележке» MLA. При этом при разработке за основу был взят модернизированный хэтчбек Fiat Argo.

Pulse будет иметь колесную базу размером 2532 мм. Таким образом, кроссовер будет немного меньше по размеру, чем внедорожники Honda WR-V и Volkswagen Nivus, которые считаются его основными конкурентами. Fiat Pulse также будет конкурировать с более низкими по размеру вариантами Jeep Renegade, Hyundai Creta и Volkswagen T-Cross (южноамериканская версия индийского Taigun).

По предварительной информации, под капотом кроссовера Fiat Pulse будет установлен двигатель мощностью 125 — 130 л. с. В качестве трансмиссии новинка может получить шестискоростной «автомат» или вариатор.

Напомним, в конце 2020 года компания Fiat сообщила о том, что планирует в США убрать с рынка родстер 124 Spider и пятидверный субкомпактвэн 500L.

Читайте также: В России появилась новая версия кроссовера DFM 580