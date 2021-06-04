Москва, , 12:38 — REGNUM Доллар США сейчас находится в самой дешевой фазе своего финансового цикла и дальше будет укрепляться по отношению к мировым валютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Минфин РФ исключил доллар из структуры ФНБ, но увеличил долю юаня до 30%.

«Главное — это то, что речь идет только о сохранности, поэтому доходность и эффективность фонда не являются первостепенными задачами, — сказал Ордов. — Доллар США сейчас находится в самой дешевой фазе своего финансового цикла и дальше будет укрепляться по отношению к мировым валютам. Доля юаня в 30% явно не отражает структуру расчетов в мировой торговле, и это не случайно, так как валютные ограничения и ограничения на рынках капитала в Китае снижают ликвидность инвестиций. Анализируя изменения в структуре инвестиционного портфеля фонда и рост доли менее ликвидных активов можно констатировать, что прослеживается желание сделать эти средства менее доступными для текущих расходов».

Как пояснил Ордов, долларовые инструменты характеризуются высокой ликвидностью, поэтому их достаточно просто превратить деньги, обеспечивающие международные расчеты российских компаний, а вот с золотом так не получится.

«Резервы становятся все дальше и дальше от планов их использования в российской экономике», — констатировал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что судьба доллара выглядит лучше, чем состояние американской экономики.

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