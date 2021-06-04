Москва, , 12:36 — REGNUM В отелях Египта в 20 201 году планируется открытие ещё 6 тысяч новых номеров для туристов. В 2022 году откроются объекты еще на 600 номеров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В туристических городах Египта за последние 1,5 года открылось 16 новых отелей. В начале 2021 года в стране насчитывалось около 205 тыс. номеров. К концу года суммарный гостиничный фонд в Египте может достичь 211 тыс. номеров.

По прогнозам экспертов, в 2021 году загрузка отелей Египта в среднем составит 45%, Гостиницам Хургады обещают среднюю загрузку в 38%, в Шарм-эль-Шейхе — 37%, в Александрии — 61%, в Каире — 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют, что загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой.

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