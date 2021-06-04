4 июня 2021 | Время чтения 1 мин

Мирослава Романенко, , 16:55 — REGNUM На Украине в ходе аукциона продали Львовскую исправительную колонию №48. Об этом написал 3 июня министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в социальной сети Facebook.

Продано! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

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Новость в социальной сети Facebook обсудили под записью на странице Дениса Малюськи, а также на странице канала «112 Украина». Некоторые комментирующие отметили, что такими темпами на Украине скоро продавать будет нечего. Осталось еще продать землю.

«У нас скоро будет все частное: и тюрьмы, и полиция, и суды, и правительство…» — отметил Василий М.

«На их месте я бы не продавала, а переоборудовала под мусороперерабатывающий завод и работники сразу есть!» — пишет Руслана Николаевна Ф., подразумевая пролемы с вывозом мусора во Львове.

«А что? Продавать больше уже нечего?» — поинтересовалась Ирина Ш.

«Так ещё земля осталась, и больше продавать нечего», — пишет Юрий М.

«У власти не правители — у власти продавцы, торгаши, мытари», — отреагировал Sasha O.

«Скоро людей продавать будут», — добавил Алексей Г.

«Выручают денежки на стройматериалы для президентского универа», — пишет Евгения Н.

«Прикольно… Купить тюрьму! По-моему, это уже зашквар! Да, государство у нас супер…» — добавил Сергій Т.

«Всё продают. Не своё — не жалко. И такая канитель на Украине с 1991 года, но если тогда продавали авианосцы и самолёты, то сейчас дошло до тюрем. Осталось землю продать, и неудачный проект «Украина» можно закрывать», — подытожил Max L.

Отметим, по словам министра юстиции Украины, нашлось восемь желающих приобрести имущество колонии. В ходе торгов цена объекта выросла с 132,6 млн до 377,5 млн гривен (примерно с $4,8 млн до $13,8 млн). 30% вырученных средств направят в государственный бюджет, а 70% — на восстановление действующих тюрем.