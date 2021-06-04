Рига, , 12:34 — REGNUM Мария Голубева, возглавившая в новом правительстве Латвии министерство внутренних дел, является представительницей сексуальных меньшинств страны и открытой лесбиянкой. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поздравил Голубеву с назначением и заявил, что Латвии еще многое предстоит сделать для достижения равноправия.

«На сегодняшний день у правительства Латвии есть два министра, которые являются открытыми представителями ЛГБТ. Поздравляю, Мария, и желаю всем успехов в этой важнейшей работе!», — написал министр.

В 2014 году сам Эдгар Ринкевич признался, что является гомосексуалом.

Голубева известна своей активной деятельностью в поддержку закона о партнерских отношениях, легализующего браки среди сексуальных меньшинств и усыновление такими парами детей. Она родилась в Риге в 1973 году, обучалась истории в Центрально-Европейском университете. В 2000 году Голубева получила докторскую степень в Кембриджском университете.