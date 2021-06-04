Тюмень, , 12:32 — REGNUM В Голышмановском районе Тюменской области проводится проверка по факту гибели 15-летнего подростка на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 26 мая 2021 года недалеко от деревни Кутырева Голышмановского городского округа. По предварительным данным, днём четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на берег реки Емец, где стали играть в догонялки в воде. Во время игры 15-летний подросток упал в реку и скрылся под водой. Дети пытались его спасти, но безуспешно.

Помимо этого, 29 мая в Ялуторовске во время купания в реке Тобол утонул 12-летний ребенок.

Следователи в обоих случаях провели осмотр места происшествия, опрошены родственники погибших детей и очевидцы случившегося. Для установления точной причины смерти подростков назначена судебно-медицинская экспертиза.