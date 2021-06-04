Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Руководство американской социальной сети Facebook ужесточит правила размещения материалов на своей платформе для политиков, в результате чего в их отношении будут действовать те же условия, что и для обычных пользователей, сообщает New York Post.

После того как изменения в политике соцсети вступят в силу, официальные лица должны будут придерживаться те же правил в отношении фактической истинности публикуемых материалов и в части недопустимости агрессии к пользователям. Кроме того, социальная сеть также начнет уведомлять пользователей о том, когда именно политику предоставлено «исключение в связи с ценностью материалов» — то, что прежде технологический гигант прежде скрывал.

По информации американских СМИ, о своем решение Facebook может объявить уже 4 июня.

Более строгий подход к мониторингу деятельности политиков на платформе был выбран после того, как сотрудники Facebook вмешались, чтобы сохранить политические страницы, подвергшиеся суровым санкциям в соответствии с политикой. Facebook в течение многих лет ведет список страниц политических деятелей, которые не подлежат тем же процедурам модерации контента, что и другие пользователи социальных сетей.