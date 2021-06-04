Подгорица, , 12:32 — REGNUM Министерство здравоохранения Черногории ослабило существующие эпидемиологические меры.

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Теперь в страну без каких-либо тестов могут въезжать не только граждане соседних стран, России, Белоруссии, Украины, но и граждане стран ЕС и Израиля.

Министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович также сообщила об ослаблении мер, касающихся массовых мероприятий и организации экскурсий.