Москва, , 12:32 — REGNUM Давно нужно было сделать 31 декабря выходным днем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Виктория Данильченко:

«Фактически трудовая деятельность в этот день сведена к нулю. Рабочим он считается только формально. Более того, у граждан в последний день года огромное количество дел по приготовлению к празднику, особенно у прекрасной половины человечества.

Думаю, многие бы обрадовались, если бы появилась возможность не ходить в этот день на работу, а заняться личными делами. Но некоторых все же может расстроить такое нововведение. Я имею ввиду людей, которым согласно законодательству необходимо сдать годовой отчет строго до 1 января наступающего года. Им, конечно, каждый дополнительный день в году всегда в радость».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность объявления 31 декабря постоянным выходным днём, объявил глава ведомства Антон Котяков.

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