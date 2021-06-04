Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Мужчина на электросамокате, который 2 июня сбил в Невском районе Санкт-Петербурга пятилетнюю девочку и скрылся, находился в федеральном розыске. Его задержали в городе Кудрово Ленинградской области. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, который уже находился в розыске за незаконный оборот наркотиков. В пятницу, 4 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ГУ МВД России совместно с полицейскими Невского района его задержали у дома 13 на улице Пражской в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области.

«В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были обнаружены и изъяты три пакета с растительным веществом, металлическая коробка с порошкообразным веществом белого цвета, 26 прозрачных полиэтиленовых пакета, в каждом из них по 50 пакетов с комплементарной застежкой, весы, три мобильных телефона», — рассказали в Главке МВД.

Всё изъятое направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Напомним 2 июня 2021 неизвестный мужчина на электросамокате, передвигаясь по тротуару, у дома 19/1 на Искровском проспекте совершил наезд на 5-летнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ.

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