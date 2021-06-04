Самара, 4 июня 2021, 12:39 — REGNUM 145 человек в течение нескольких недель получили травмы, связанные с использованием электросамокатов в Самаре. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.
Сообщается, что вопрос использования в регионе этих средств передвижения был рассмотрен на заседании круглого стола. В апреле 2021 года несколько федеральных компаний выставили на улицы Самары свыше трех тысяч электросамокатов. Планируется, что число самокатов будет расти, также будет расширяться и территория их использования.
По словам начальника отделения по исполнению административного законодательства Управления ГИБДД ГУ МВД РФ региону Дмитрия Ворожейкина, в настоящее время согласно законодательству электросамокаты не являются транспортным средством и передвижение на них приравнивается к пешеходному движению. Именно поэтому наезды самокатов на пешеходов не регистрируются как ДТП.
Отмечается, что сейчас можно привлечь к ответственности «самокатчиков», которые создают аварийные ситуации, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
В ходе круглого стола отмечалось, что сначала нужно создавать правовую основу для организации движения на этом виде транспорта, отрегулировать скоростной режим, а затем увеличить штрафы.
По словам представители компаний по прокату самокатов в Самаре, на некоторых самокатах уже стоит ограничение скорости до 25 км/ч, а в центральных скверах и площадях — до 15 км/ч.