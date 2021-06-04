Брюссель, , 12:50 — REGNUM На 40% сократился поток авиалайнеров, которые следуют в Евросоюз или через него, пересекая воздушное пространство Белоруссии. Снижение зафиксировано после инцидента с самолётом Ryanair, сообщил 4 июня представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL).

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По его словам, в среднем за последние семь дней трафик через Белоруссию составлял 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая рейсов было примерно 420 в сутки.

Это все рейсы, которые направляются через Белоруссию в Евросоюз или следуют через пространство содружества транзитом. В основном белорусское пространство продолжают использовать неевропейские перевозчики, сказал представитель организации РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд европейских стран запретил своим перевозчикам отправлять самолёты через Белоруссию после инцидента с самолётом Ryanair 23 мая. Тогда лайнер рейса Афины — Вильнюс экстренно приземлился в Минске из-за угрозы взрыва, которая не подтвердилась. После посадки были задержаны пассажиры — блогер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега.