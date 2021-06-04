Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Тема Украины может быть поднята в ходе переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться», — сказал Песков.

По его словам, Путин даст необходимые пояснения по ситуации с Белоруссией, если об этом попросит американская сторона: «Конечно, всегда, если задаются какие-то вопросы, мы оценки даем. Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос [Белоруссии] будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения».

При этом Песков подчеркнул, что фиксированной повестки дня на переговорах двух лидеров не будет.