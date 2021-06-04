Таллин, , 12:26 — REGNUM Ежегодные инвестиции Таллина в развитие своей инфраструктуры вырастут с 214 млн до 422 млн евро благодаря средствам Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба столицы Эстонии со ссылкой на бюджетную стратегию города.

Отмечается, что основная финансовая помощь Брюсселя в период 2022—2025 годов пойдет на строительство новой современной больницы. Кроме того, запланированы такие крупные инфраструктурные проекты, как обновление комплекса Горхолла и строительство обновлённого Петербургского шоссе. Проектирование автотрассы уже началось, а тендер на строительство объявят в 2022 году.

Впрочем, расчеты на удвоение инвестиционного бюджета столицы Эстонии могут пойти прахом, если Брюссель не утвердит проект супербольницы в Таллине и средств не выделит. На реализацию проекта требуется порядка 520 млн евро.