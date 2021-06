Сеул, , 12:31 — REGNUM Два южнокорейских фильма покажут на Каннском фестивале. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на художественного директора фестиваля Тьерри Фремо.

По его словам, фильм-катастрофа «Чрезвычайная ситуация» (Emergency Declaration) режиссёра Хан Чжэ Рим покажут в рамках внеконкурсной программы, а фильм «Перед твоим лицом» (In Front of Your Face) режиссёра Хон Сан Су — в рамках «Каннских премьер», учреждённых в текущем году.

74-й Каннский кинофестиваль будет проходить во Франция с 6 по 17 июля.

Известно, что в 2020 году на Каннском фестивале были показаны хоррор «Поезд в Пусан 2: Полуостров» Ён Сан Хо и драма «Небеса: Земля счастья» Им Сан Су.