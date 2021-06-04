Новосибирск, , 12:25 — REGNUM В Новосибирской области в настоящее время к программе детского туристического кешбэка присоединились 27 лагерей — как самостоятельно, так и через туроператоров или агрегаторы. Приобретая путевки в эти лагеря, новосибирцы уже получают возврат средств, сообщает региональное правительство.

Напомним, в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 28 мая 2021 года, создан оперативный штаб по возмещению родителям части стоимости оплаченных путевок до начала программы кэшбэка.

«Организация работы регионального штаба необходима для качественного оперативного межведомственного взаимодействия, для информационно-разъяснительной работы с населением, для создания условий возможности воспользоваться правом на возмещение по путевке на лето всем гражданам, имеющим такое право», — уточнили в областной администрации.