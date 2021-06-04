Варшава, , 12:25 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 4 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 319 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 26 человек.

«319 заражений за 24 часа — это наименьший показатель с начала сентября прошлого года. 7 сентября этот показатель составил 302 случая, и мы постепенно приближаемся к показателям прошлого лета», — говорится в сообщении минздрава.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 874 411 случаев заражения коронавирусом, количество умерших от COVID-19 в стране достигло 74 101.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.