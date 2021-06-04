Кострома, , 12:47 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал соглашение между Ростуризмоми ещё девятью регионами страны о развитии туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Ярмарка в Костроме © Наталья Диева

Соглашение предполагает «перезагрузку» известного маршрута, создание межрегиональных предложений для туристов и развитие инфраструктуры.

«Мы выстроим грамотную, удобную для туристов логистику на маршруте, создадим условия для бизнеса, будем развивать современные отели. Главная задача - подчеркнуть уникальность каждого из девяти регионов большого «Золотого кольца», — пообещала после подписания документа на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава Ростуризма Зарина Догузова .

«Это повлечет за собой не только туристический поток, это неизбежно будет сопровождаться и благоустройством, а значит повышением качества жизни, желанием жить и работать в этих регионах. Очень рассчитываю, что заключение этого соглашения станет новым этапом сотрудничества между регионами, будет способствовать созданию новых рабочих мест, созданию хорошей конкуренции за туристов. А значит и возникновению вполне экспортного международного продукта», — добавил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Согласно документу, в маршрут Золотого кольца включены четыре новых региона — Тверская, Калужская, Рязанская и Тульская области. Ранее в маршрут входили восемь городов из пяти областей — Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской.

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