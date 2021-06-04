4 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Воронежские соцсети обсуждают трагедию в селе Копанище Лискинского района. Там накануне несущая плита недостроенного частного дома обрушилась и погребла под собой троих школьников.

Зоя Емельянова, , 16:54 — REGNUM Трагедия произошла вечером 3 июня в Воронежской области — в селе Копанище Лискинского района несущая плита недостроенного частного дома обрушилась и погребла под собой троих мальчиков, двоих 12-летних школьников и одного ребёнка восьми лет.

Обрушение недостроенного дома в Лискинском районе Voronezh.sledcom.ru

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Оперативно организованная спасательная операция результатов, к сожалению, не дала — из-под завалов достали бездыханные тела детей.

Теперь всеми обстоятельствами трагедии занимаются следователи и прокуратура. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СК и в надзорном ведомстве.

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Соболезнования родным погибших детей выразил губернатор Александр Гусев. Власти Лискинского района объявили траур 4, 5 и 6 июня. Уже установлено, что погибшие дети были из обычных, хороших семей, учились нормально.

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При этом с начала школьных каникул это уже не первый случай гибели детей в регионе — ранее в Дону утонула девятилетняя девочка, двое подростков на мопедах попали в аварию — один погиб.

Обрушение недостроенного дома в Лискинском районе Voronezh.sledcom.ru

Трагедия не оставила равнодушными пользователей социальных сетей.

«В связи с трагедией в селе Копанище требую от всех глав сельских поселений Лискинского района и «много делающих» депутатов местных осмотреть внимательно свои территории и решить вопросы с опасными местами (долгострой, заброшенки с погребами, деревья опасные и т. д.). Жителям Копанища, родным и близким трагически погибших детей, мои соболезнования», — такой анонимный пост появился в паблике «Подслушано Лиски».

В комментариях пользователи перечисляют немало мест, которые могут вызвать интерес детей, гуляющих на каникулах, и при этом представлять опасность.

«Желательно ещё и на проспекте Ленина за магазином «Тимофей» проверить заброшенную стройку дома, там дети целыми компаниями лазят, а стройка большая по площади и довольно-таки давно там заморожена, неизвестно, что там обвалиться может», — написала одна из участниц обсуждения.

«Территория бывшей нефтебазы — очень опасное место. Заброшенное здание, хозпостройки — ведь это не только портит общий вид, но и представляет определенную опасность!» — добавила Ольга И.

«Да и не только сельских, я живу по ул. Октябрьская в городе и по соседству тоже полдома заброшены с 2000 года с заросшей территорией, всем все равно, в центре города мясокомбинат, и то никому не надо», — написала Светлана Ш.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. После трагического случая — проверки. Чиновники заработали… Пошло шевеление…» — комментирует Надежда О.

«А ещё лучше детей на цепь посадить, чтобы никуда не бегали!!!» — написал Сергей У.

Пользователи выражают соболезнования родителям погибших мальчиков и переживают, что тема не сходит со страниц СМИ.

«Может, хватить мусолить эту тему? Ну как бы уже не очень это всё читать…», — прокомментировала Соня Л. в другом паблике.

«Царствие небесное мальчикам! Родным сил и терпения. Соболезнования», — написала Юлия Н.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жаль детишек, соболезнования родителям! Рассмотрите вариант по сносу таких ветхих заброшенных зданий по согласованию с владельцами. За счёт муниципальных денег соответственно, ведь владелец за свой счёт не будет сносить свою недвижимость», — предлагает под постом администрации Лискинского района Евгений П.

Пользователи в комментариях вспоминают и своё детство — многие летом изучали окрестности, в том числе исследовали и заброшенные здания.

«Может, просто прыгали, играли, как мы в детстве. Я иногда удивляюсь, как мы вообще выжили. Бегали по подвалам, крышам, прыгали по гаражам и плитам на стройке. Очень жалко детей, но, наверное, никто не виноват. Владелец же не думал, что кто-то без спроса полезет на его участок. Да и дети не хотели умирать. Но, к сожалению, так вышло. Терпения и сил родителям. Никому не пожелаешь такого горя», — написал один из пользователей в комментариях на сайте издания «Моё!».

»Летние каникулы только начались, а среди детей уже потери… Одна утонула, троих задавило… Это от того, что дети предоставлены сами себе, городские и из ближнего пригорода шляются по ТЦ города, сельские осваивают брошенные полуразвалившиеся строения и близлежащие водоемы. Земля пухом, родне сил», — добавил Игорь К.

«Правильно обвинят владельца. Есть нормативы и правила выполнения строительных работ. Ограждение и информация о строительстве должна быть обязательно», — написал другой комментатор.

«Трагедия под Воронежем. В селе Копанище Лискинского района трое мальчиков погибли под бетонной плитой недостроенного частного дома. Им было от 7 до 12 лет. Возбуждено уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». А как же профилактика по недопущению происшествий с несовершеннолетними, о которой всегда отчитываются органы? А программы, приуроченные ко Дню защиты детей, который был совсем недавно?» — написал телеграм-канал «Черноземец».