Орск, Оренбургская область, , 12:23 — REGNUM В Орске Оренбургской области отсутствует маршрутный автобус до аэропорта. На это обратила внимание транспортная прокуратура и в судебном порядке потребовала организовать пассажирские автоперевозки, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отсутствие регулярного автомобильного пассажирского сообщения между Орском и аэропортом выявлено в ходе проверки по соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей.

Расстояние от города до аэропорта составляет 15 км. По данным надзорного ведомства, муниципальные чиновники не принимали меры по организации транспортного обслуживания граждан, которым необходимо добраться до аэропорта или из аэропорта в город. В суд подан иск, где прокуратура требует обязать мэрию организовать такие пассажирские перевозки.