Чита, , 12:23 — REGNUM Паводковая обстановка в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным МЧС РФ региона, на 4 июня особенное беспокойство спасателей вызывает ситуация в четырёх районах: Шелопугинском, Газимуро-Заводском, Могочинском и Сретенском.

Так, 4 июня на 8−00 уровень р Нерча у н.п. Нерчинск составляет 611 см, динамика + 65 см, вода превышает неблагоприятную отметку на 46 см, до опасной отметки остается запас 69 см. В предстоящие сутки подъём продолжится.

В зону возможного подтопления попадают 41 жилой дом, 102 придомовые территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня, в регионе передано оперативное предупреждение.

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