Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM У российских властей нет цели закрывать СМИ посредством закона об иноагентах. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой цели — закрытия средств массовой информации — не преследуется», — сказал Песков.

По его словам, закон о СМИ-иноагентах «имеет целью идентификацию иностранного агента», и к такой мере прибегают «очень многие страны мира». Песков также подчеркнул, что статус иностранных агентов не предполагает запрета на работу СМИ.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что появление и исчезновение СМИ — это «обычный процесс» — у каких-то из них присутствует экономический успех, у каких-то — нет: «СМИ, в том числе и новые СМИ, быстро открываются и быстро закрываются. Это постоянная история, постоянный процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но, с другой стороны, мы не сомневаемся, что талантливые журналисты найдут [новую работу]».