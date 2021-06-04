Таллин, , 12:21 — REGNUM Товарооборот туроператоров Эстонии в третьем квартале 2020 года снизился в шесть раз по сравнению с «доковидным» 2019 годом, полностью восстановиться сектор сможет не ранее 2022 года. Об этом говорится в анализе туристического рынка страны, предложенном ERR Ассоциацией туристических компаний.

Вице-президент ассоциации Кюлли Каринг заявила, что более точные прогнозы на лето 2021 года сделать нельзя, поскольку в этом секторе по-прежнему много неопределенности.

«Ключевой вопрос заключается в том, когда страны достигнут такого уровня двустороннего сотрудничества, что границы будут открыты для туризма и цифровые паспорта вакцинации тоже будут иметь силу», — заявила она.

Каринг напомнила, что по-прежнему не полностью открыла свои граница соседняя Финляндия, а Россия не входит в число стран, для которых вводится ослабление приграничных ограничений и запретов. А ведь на долю туристов из этих двух стран приходится более 80% всех интуристов Эстонии.

Она добавила, что первый летний месяц 2021 года по сути для туристического сектора экономики потерян и возложила надежду на два оставшихся летних месяца.