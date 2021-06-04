Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи принял участие в дискуссионном форуме ЕАЭС — АСЕАН в Санкт-Петербурге, сообщает индонезийская газета Investor Daily.

В ходе встречи министр торговли Индонезии объяснил важность роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Индонезия готова продвигать более стратегические и всеобъемлющие рамки сотрудничества со странами ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан).

Мухаммад Лутфи также подчеркнул важность сотрудничества и экономической интеграции для Индонезии, поскольку это может быть способом выбраться из ловушки среднего дохода.

Согласно пресс-релизу министерства торговли Индонезии, для того чтобы выбраться из ловушки среднего дохода, необходимы две вещи: инвестиции и технологии.

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