Таллин, , 12:19 — REGNUM Проблемы с доступностью вакцин для населения Эстонии решены, «прививочный туризм» сходит на нет. Об этом глава рабочей группы по вакцинации от коронавируса Марек Сеэр заявил в программе Esimene stuudio гостелевидения страны ETV. Он сообщил, что число вакцин в стране позволяет организовать вакцинацию без перебоев и с серьезным запасом.

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По словам Сеэра, правительство сдержало обещание, что все желающие получат возможность бесплатно вакцинироваться рядом с домом. Время, когда жители Эстонии должны были ехать на вакцинацию от коронавируса из одного уезда в другой, подходит к концу.

«Крупные центры вакцинации есть в Таллине, Тарту, Пярну, пункты вакцинации имеются от Выру до Курессааре, от Курессааре до Нарвы», — сказал Сеэр.

В то же время он не исключил, что дефицит вакцин может возникнуть в будущем, если стабильные поставки вдруг прекратятся. Но такие чрезвычайные происшествия маловероятны, добавил он.