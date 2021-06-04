Ереван, , 12:18 — REGNUM Россия прилагает все усилия для мирного урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом 4 июня заявил глава аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян в парламенте.

По его словам, между главами России и Армении есть взаимопонимание по разрешению пограничной ситуации. «Они прилагают все усилия, чтобы ситуация разрешилась без единого выстрела», — сказал Торосян. Он отметил, что в регионе сохраняется риск полномасштабной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая военнослужащие Азербайджана взяли в плен шестерых армянских пограничников. В Баку заявили, что они пытались перейти границу. В Ереване настаивают на том, что военнослужащие занимались инженерными работами в приграничной зоне.

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