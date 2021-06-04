Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Россия не приемлет санкционное давление на Белоруссию и вмешательство во внутренние дела этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Любое санкционное давление, любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии мы считаем неприемлемым», — сказал Песков.

По его словам, это «всем хорошо известно», и «ничего нового здесь не скажешь».