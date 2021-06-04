Москва, , 12:16 — REGNUM Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В итоге доля евро составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%. Еще по 5% придется на фунт и иену. Как это в моменте повлияет на валютный рынок и курс рубля? Вероятно, просто никак, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Монетарные власти перебросят доллары из ФНБ в резервы ЦБ РФ, а оттуда перечислят в фонд евро (на 5 млрд долларов), юани (на 17 млрд долларов) и золото (на 23 млрд долларов).

Общая структура международных резервов при этом не изменится, как и объем долларов на балансе государства.

Операция будет абсолютно бумажной и не затронет валютный рынок. Интересен и еще один момент. Исходя из новой структуры ФНБ, должны измениться и операции по его наполнению.

Вместо долларов США Банк России должен начать покупать юани. Однако кроме долларов и евро на российском валютном рынке в больших объемах купить просто нечего.

Кстати, доля доллара в валютных торгах в прошлом году достигла 87% против 82−83% двумя годами ранее. Банку России для наполнения ФНБ придется покупать доллары, а уже затем конвертировать их в другие валюты на внешних рынках.

Опасно ли вообще сидеть в долларах сейчас, если отбросить санкционные риски? По информации из деловых кругов, США стоят перед проблемой возможного прорыва гигантской денежной массы, эмитированной ФРС в 2019—2021 гг., из виртуального в реальный сектор экономики.

Это грозит взрывом всей действующей кредитно-финансовой системы из-за разбалансировки цен и быстрого снижения покупательной способности доллара.

На фоне роста ключевой ставки Банка России, я бы отдал предпочтение рублевым активам. Таргет на лето 2020 года по паре доллар/рубль составляет 70−72», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам можно не продавать имеющиеся у них американские доллары, и валютная стратегия не должна зависеть от объявленного решения о дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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