Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM На данный момент ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на планете Земля продолжает быть катастрофической и потому жителям стран пока нельзя расслабляться, а также необходимо соблюдать меры безопасности. Об этом 4 июня заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на сессии «Пандемии будущего. Стратегии готовности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Ситуация остается сложной, и, хотя общее количество случаев заболевания падает, риски остаются очень высокими. Пандемия остается серьезной катастрофой», — сказал он.

Кроме того, Райан отметил, что из-за этого всем странам необходимо принимать серьезные меры безопасности, не расслабляться, а также готовится к будущей пандемии.

«Если не будет готовности, то придется заплатить большую цену», — подчеркнул глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Также он указал, что в таких регионах мира, как Азия и Центральная Америка, на протяжении последних пяти недель наблюдается рост числа выявляемых носителей SARS-CoV-2 и добавил, что риск неравномерного распределения вакцин все еще существует.

«Мы видим, что существует неравенство в распределении не только вакцин, но и социальное неравенство и неравенство в предоставлении услуг здравоохранения. Существует неравенство между различными социальными группами в одной стране, это также может быть связано с неэффективной системой управления», — пояснил Райан.

При этом он выразил благодарность России за успех в борьбе с коронавирусной инфекцией, призвав мировое сообщество еще раз к объединению усилия в таких критических обстоятельствах.

«Мы должны объединиться и работать вместе. Я хочу поздравить РФ с теми успехами, которые достигнуты в борьбе с коронавирусом, мы признательны России за сотрудничество в этом деле», — заключил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возглавляемый им фонд рассчитывает, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет одобрена ВОЗ в ближайшие два месяца.