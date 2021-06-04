Чебоксары, , 12:14 — REGNUM На ряде участков федеральных трассах в Чувашии действуют скоростные ограничения движения. Причиной стали дорожные работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

По данным ведомства, до 50 км/ч ограничена скорость на шестикилометровом участке реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» с 637 по 643 км. Аналогичное ограничение установлено на мосту через Малый Цивиль на 37-м км дороги федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск.

В ведомстве просят извинения за доставленные неудобства, поясняя, что это решение принято для обеспечения безопасности на период дородно-ремонтных работ.

В управлении также отмечают, что ещё на четырёх участках трассы М-7 не исключаются локальные ограничения из ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии на федеральных трассах приступили к строительству надземных пешеходных переходов в Моргаушском районе, реконструкции моста через Малый Цивиль и продолжилось возведение пешеходных переходов в Чебоксарском районе.

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